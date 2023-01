Nu troonopvolgster hersendood zou zijn: “Alleen een mirakel kan de Thaise monarchie nog redden”

Royalty Na miljoenen­dief­stal en mysterieu­ze moorden: Thailand en Sau­di-Ara­bië begraven na 30 jaar de strijdbijl

Ze waren sinds 1989 aartsvijanden, maar na meer dan 30 jaar begraven Thailand en Saudi-Arabië eindelijk de strijdbijl. De Thai kunnen voor het eerst weer naar het Arabische land vliegen, in juni brengen de Saoedische royals een bezoek aan Thailand en later dit jaar verwelkomt Saoedi-Arabië zijn eerste Thaise ambassadeur in drie decennia. Maar hoe is de breuk tussen beide landen ooit ontstaan? Dit is hoe 91 kilo aan gestolen kroonjuwelen, mysterieuze moorden en diepgewortelde corruptie tot een diplomatieke oorlog leidden.

