Nu prinses Charlene ook Kerstmis mist: hoe Gabriella en Jacques alleen nog moederliefde krijgen van hun tantes

prinses Charlene al haar krediet verspeelt in Monaco: "Wij betalen haar, dus moet ze hier zijn"

Wat is er toch aan de hand met Charlene van Monaco (43)? Terwijl koninklijke families overal aftellen naar de feestdagen, verdween de prinses om zich te laten behandelen in een gespecialiseerde kliniek ergens in Europa. De Monegasken zitten nog met veel vragen, maar hun begrip is inmiddels omgeslagen tot ergernis en woede. En dat lijkt niet snel te veranderen, nu de nieuwe ontwikkelingen zich maar blijven opvolgen: “Het paleis minimaliseert haar toestand”, klinkt het. “Dit is het gevolg van een mislukte operatie in Dubai.”

15 december