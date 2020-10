Nu nieuwe getuigenissen vader Andrew steeds verder de afgrond induwen: “Britten hebben medelijden met prinsessen Beatrice & Eugenie”

Royalty Meghan Markle krijgt haar zin: rechtszaak tegen tabloids uitgesteld

29 oktober Meghan Markle (39) heeft haar zin gekregen van de rechter. De zaak die de hertogin van Sussex tegen uitgever Associated Newspapers heeft aangespannen, wordt uitgesteld. Markle zou voor de zitting in Londen twee weken in quarantaine moeten gaan, omdat ze momenteel in de Verenigde Staten woont. Door de coronacrisis gelden er voor reizen van en naar Groot-Brittannië heel wat beperkingen, waardoor de hertogin de zaak verplaatst wilde zien.