Nu Madeleine steeds eenzamer wordt in Florida: keert de Zweedse prinses terug naar huis?

Royalty “Meghan Markle wil thuis bevallen van haar dochtertje”

31 maart Toen Meghan Markle (39) zwanger was van Archie is ze bevallen in The Portland Hospital in Londen, maar de tweede bevalling van de vrouw van prins Harry (36) zal er helemaal anders uitzien. Volgens een bron heeft het koppel plannen om thuis te bevallen. “Hun huis in Californië is een prachtige setting om te bevallen van hun dochtertje”, klinkt het bij Page Six.