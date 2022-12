Nu haar gezondheid steeds slechter wordt: koningin Paola (85) stelt haar levenswerk veilig bij Mathilde en Claire

Royalty KIJK. Koning Charles gaat helemaal los op de dansvloer

Koning Charles (74) heeft een ontmoeting gehad met Joodse overlevenden van de holocaust. De gemeenschap bereidde zich, onder toeziend oog van de koning, voor op de viering van Chanoeka. Het bezoek vond plaats in het JW3, het Jewish Community Centre London. Dat is een kunst-, cultuur- en amusementscentrum in de Britse hoofdstad. Daar kreeg de koning te horen over de liefdadigheidsactiviteiten, maar ook over de voorbereiding op Chanoeka, een Joods feest. Op video’s van het Britse hof is te zien hoe Charles de handen van de oudere bezoekers vastpakt en met hen danst terwijl er live muziek wordt gemaakt. Daarnaast is op beelden te zien hoe de koning een kijkje neemt bij de voedselbank die onderdeel is van de organisatie.

19 december