Nu de VS druk zet om hem uit te leveren: hoe lang kan prins Andrew zijn verantwoordelijkheid nog ontlopen?

De Verenigde Staten zijn niet te spreken over de uitzonderlijke omstandigheden van prins Andrew. Hij werd in de rechtbank van New York aangeklaagd door Virginia Giuffre, die hem ervan beschuldigt haar meermaals verkracht te hebben toen ze nog maar 17 jaar oud was. Virginia werd naar eigen zeggen in contact gebracht met Andrew door pedofiel en mensenhandelaar Jeffrey Epstein, die kwetsbare jonge meisjes uitleende aan veel oudere, rijke mannen. Ghislaine Maxwell, die vriendin en rechterhand van Epstein, zou die meisjes hebben geronseld. Op dit moment loopt er een rechtszaak tegen haar in de Verenigde Staten, waarin Andrew een kroongetuige zou kunnen zijn. De prins weigert echter elke vorm van medewerking aan het onderzoek. Een keuze die in slechte aarde valt bij de lokale onderzoekers. Zij zetten het Verenigd Koninkrijk onder druk om Andrew uit te leveren, ondanks zijn koninklijke status, zodat hij alsnog verhoord kan worden.