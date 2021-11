Nu de Queen ziek is treedt Charles naar de voorgrond: “Elizabeth heeft hem niets meer te leren”

Royalty“Geen van ons heeft het eeuwige leven”, zo verklaarde een opvallend emotionele Queen Elizabeth tijdens haar speech naar aanleiding van de klimaattop. Een geladen uitspraak, gezien de Britse monarch de laatste weken krantenkoppen haalde met haar wankelende gezondheid. Met haar 95 jaren op de teller is het niet verwonderlijk dat het nationale icoon uitgeput begint te raken van al dat harde werk. Alle ogen zijn dan ook gericht op opvolger Charles (72) en zijn vrouw Camilla (74). Zijn hele leven werd hij voorbereid, maar is hij er ook écht klaar voor? “De weg was moeilijk, maar zijn moeder is trots op hem.”