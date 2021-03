Nu de Britten hem even zijn vergeten: wat betekent het Oprah-interview voor prins Andrew?

“Het instituut was bereid om te liegen om bepaalde leden van de koninklijke familie te beschermen, maar ze wilden niet de waarheid vertellen om mij te beschermen”, aldus Meghan Markle in haar ophefmakende interview met Oprah Winfrey, dat eerder deze week werd uitgezonden. We zouden het bijna vergeten ten midden van alle commotie rond het koppel, maar met die uitspraak verwijst ze waarschijnlijk naar Andrew.

De prins, die niet uit de monarchie stapte, maar eruit werd gegooid, wordt door twee vrouwen beschuldigd van pedofilie en verkrachting. Hij zou met hen naar bed gegaan zijn, toen ze nog minderjarig waren, op aandringen van de veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein. Sinds dat nieuws naar buiten kwam, houdt de prins zich schaars. De FBI is de zaak al een tijdje aan het bekijken, het zou dus kunnen dat Andrew op een bepaald punt zal worden opgepakt en ondervraagd. Dat Meghan lijkt te bevestigen dat het paleis loog om Andrew te beschermen, zou kunnen dienen als extra bewijsmateriaal.

Pestgedrag

Bovendien is het oorlogje tussen Meghan en het koningshuis ook op een andere manier nefast voor Andrew. De monarchie opende een onderzoek naar het vermeende pestgedrag van Markle. Zij zou haar personeel vreselijk behandeld hebben, tot op het punt dat verschillende werknemers ontslag wilden nemen.

“Maar Meghan is niet de enige die haar personeel het leven zuur maakte”, weten insiders. “Ook van Andrew is het geweten dat hij een verschrikkelijke baas was. Zijn assistenten gingen door een hel. Hij smeet dingen op de grond en schreeuwde dan naar hen dat ze die op moesten rapen. We hebben meermaals mensen in tranen van hem weg zien lopen.” In 2019 deed zich zo’n ernstig incident voor, dat prins Charles zich ermee ging moeien. “Hij eiste dat Andrew zijn verontschuldigingen aanbood”, klinkt het. “Het onbeschofte gedrag tegenover zijn personeel ging té ver. Maar uiteindelijk zijn er nooit excuses gekomen.”

Er is destijds nooit klacht ingediend, waarschijnlijk omdat niemand geloofde dat het paleis de claims ook echt zou onderzoeken. Nu het precedent is geschapen met de zaak van Meghan, bestaat de kans dat Andrews werknemers ook naar vooren zullen treden. En het laatste wat de prins op dit moment nodig heeft is nóg een onderzoek tegen hem.

Afleiding

Anderen zien het onderzoek naar Markle dan weer als een manier om de aandacht af te leiden van de prins. “Prins Andrew was een werkzaam lid van de koninklijke familie, toen hij bevriend raakte met Jeffrey Epstein, die een seksueel roofdier was”, zegt de Amerikaanse advocate Gloria Allred. “Hij wordt van heel wat meer beschuldigd dan pestgedrag of intimidatie op kantoor.”

Allred is de advocate van twintig vrouwen die beweren slachtoffer te zijn van Jeffrey Epstein. “Waarom voert Buckingham Palace geen onderzoek uit en veroordeelt het paleis niet publiekelijk prins Andrew voor het weigeren om de gevraagde informatie te verstrekken aan hen die de volledige waarheid en gerechtigheid zoeken voor de slachtoffers van misdaden tegen kinderen? Waarom nemen ze prins Andrew zijn koninklijke titels niet af, zoals bij Meghan en Harry? Het is zeker niet zo dat hij waardigheid en respect toonde in zijn werk lid van de koninklijke familie. Het onderzoek naar Meghan Markle is een afleidingsmanoeuvre, dat hypocriet overkomt in de huidige omstandigheden. Ik kan niet anders dan mij afvragen of dit de weerspiegeling is van een berekende beslissing om de aandacht van prins Andrew af te leiden.”

LEES OOK