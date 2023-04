Nu al ophef over outfit die prinses Kate zal dragen tijdens kroning van Charles: “Ze gaat het protocol breken”

RoyaltyDe kroning van koning Charles III vindt pas volgende maand plaats, maar nu al is er controverse ontstaan over... wat prinses Catherine (41) zal dragen tijdens de ceremonie. Volgens insiders is de prinses van Wales van plan om te breken met het protocol, en niet iedereen is daarvoor te vinden.

Charles heeft het in het verleden al erg duidelijk gemaakt: zijn kroning hoeft niet zo bombastisch te zijn als die van zijn moeder. Toch is men binnen het paleis al volop bezig met de voorbereidingen, want alles moet tot in de puntjes kloppen. Het is immers al 70 jaar geleden dat er een kroning heeft plaatsgevonden, en men wil indruk maken. En dat betekent uiteraard dat ook alle outfits tiptop in orde moeten zijn. Bij vorige kroningen werden steeds de meest chique gewaden en juwelen bovengehaald. Maar wat prinses Catherine betreft, mag het ook voor haar iets minder zijn.

“Achter de schermen is er heel wat discussie ontstaan over haar outfit”, onthult een paleismedewerker aan de lokale krant ‘Mirror’. “En dan voornamelijk over wat ze op haar hoofd zal zetten. Kate is namelijk niet van plan om een tiara te dragen, wat wel het protocol is voor zulke gelegenheden. Op het eerste staatsbanket dat Charles organiseerde als koning, droeg ze er bijvoorbeeld wél eentje.”

Volledig scherm Prins William en prinses Kate: zal zij een hoed zoals deze dragen op de kroning? © Photo News

“Binnen het koningshuis zelf zit niemand echt te wachten op al die pracht en praal”, gaat de insider verder. “De visie van Charles is erg minimalistisch, dus hij zou er niets op tegen hebben, moesten de koninklijke dames liever hoeden dragen dan kroontjes. Maar de echte twist bestaat tussen de koninklijke familie en de vele royaltyfans en royaltywatchers in het land. Die laatsten zitten op hete kolen om de koninklijke familie nog eens in hun volle glorie te zien, in hun mooiste juwelen. We krijgen het grootste deel van de kroonjuwelen namelijk niet vaak te zien, en het zou fijn zijn als de familie er nog eens mee buitenkwam.”

Maar zoals de zaken er nu voor staan, kaatst Charles dat idee af. “Hij heeft voorlopig de ‘daytime formal dress code’ uitgekozen voor zijn kroning. Dat betekent dat er geen tiara’s gedragen zullen worden, maar wel hoeden.”

Experts geloven de insider, en menen dat Charles inspiratie zoekt bij andere Europese vorsten, zoals de Nederlandse koning Willem Alexander, die eenzelfde soort dresscode uitkoos voor zijn kroning.

LEES OOK