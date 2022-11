Noorse prinses Märtha Louise legt officiële functies neer

De stap betekent onder meer dat de dochter van koning Harald geen beschermvrouwe meer is van diverse organisaties. De organisaties die Märtha Louise onder haar hoede had, zullen onder andere leden van de Noorse koninklijke familie worden verdeeld.

De 51-jarige Märtha Louise wil duidelijker onderscheid maken tussen haar eigen zakelijke activiteiten en haar relatie tot het Noorse koningshuis, zo valt te lezen in de verklaring die dinsdag is gedeeld. Eerder werd daarom al besloten dat ze bij zakelijke activiteiten niet de titel van prinses gebruikt of op sociale media verwijst naar leden van de Noorse koninklijke familie. Nu is besloten dat ook haar verloofde dat niet mag doen.

Sjamaan

In het verleden was het feit dat Märtha Louise haar titel voor haar commerciële zaken gebruikte onderwerp van discussie binnen het koningshuis. Zo ontstond er bijvoorbeeld ophef in Noorwegen over de tour 'De prinses en de sjamaan' die zij ondernam met haar Amerikaanse partner Durek Verrett, met wie zij inmiddels verloofd is.