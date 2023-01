Noorse kroonprinses Mette-Marit: “Ik ben bang dat mijn kinderen het huis zullen verlaten”

Tijdens het interview sprak Mette-Marit opvallend geëmotioneerd over haar gezin en haar drie kinderen: Marius Borg (25), Ingrid Alexandra (18) en Sverre Magnus (17), met wie ze stuk voor stuk een hechte band heeft. “Het is een zegen om tieners in huis te hebben”, zei Mette-Marit. “Om in hun leven te kunnen zijn, om hen en hun vrienden te volgen in alles wat ze doen. Ook alle discussies die we hebben... We leren elke dag veel van ze.” Iets wat kroonprins Haakon enkel kon bevestigen: hij noemde de tijd die hij met zijn kinderen spendeert “plezierig” en “waardevol”.