Noorse koning roept omstreden schoonzoon op het matje na verkoop van “medaillons die corona genezen”

RoyaltyKoning Harald (85) en koningin Sonja (85) van Noorwegen gaan met hun schoonzoon, sjamaan Durek Verrett (47), in gesprek over het feit dat hij dure en omstreden medaillons verkoopt. Dat lieten ze deze week weten aan staatsomroep ‘NRK’. Het is de eerste keer dat het Noorse koningspaar reageert op de kritiek die de verloofde van prinses Märtha Louise (50) krijgt.

De Noorse koning had zijn schoonzoon al eerder duidelijk gemaakt dat hij en zijn verloofde, prinses Märtha Louise, hun koninklijke titels niet mogen gebruiken bij commerciële werkzaamheden. “Ik denk dat het nog niet helemaal is doorgedrongen wat we bedoelen, maar we zitten in een proces en het zal zich vanzelf oplossen”, aldus Harald. “We zullen met hem praten, zoals we dat in een gezin doen. Maar ik beloof niet dat het morgen al opgelost zal zijn.” Koningin Sonja voegde daaraan toe dat er een groot verschil is tussen Noorwegen en de Verenigde Staten, waar Verrett vandaan komt: “We merken dat er een cultuurclash is.”

Verrett kwam in Noorwegen in opspraak omdat hij medaillons verkocht voor zo’n 200 euro per stuk, die mensen zou helpen herstellen van een coronabesmetting. In een video, die de sjamaan met zijn meer dan 260.000 Instagramvolgers deelde, zei hij dat hij een medische behandeling had geweigerd en in plaats daarvan een zogenaamde ‘spirit optimizer’ had gebruikt om te herstellen van corona. “Iedereen vond dat ik naar het ziekenhuis moest. In het hospitaal zeiden ze dat ik allerlei chemische dingen moest nemen en ze wilden me aansluiten op een beademingsmachine. Ik zei nee. De geesten zeggen je wat wat je nodig hebt om te herstellen. Ik gebruikte het medaillon om het gif uit mijn systeem te krijgen.”

“Gevaarlijke charlatan”

“Dit is een gewetenloze en gevaarlijke charlatan”, stelde de Noorse minister van Volksgezondheid en Zorg over Verrett. Ook koning Harald dacht er duidelijk het zijne van: “In dit land hebben we uitstekend gezondheidszorg, ik kan alleen maar zeggen dat het heel goed is om zo’n gezondheidssysteem te hebben als in Noorwegen. En zelfs Durek heeft al geprofiteerd van onze gezondheidszorg”, zei de Noorse vorst.

Het is niet de eerste keer dat de sjamaan kritiek uitlokt. Toen hij prinses Märtha Louise, met wie hij sinds 2019 samen is, afgelopen zomer bekendmaakten dat ze gaan trouwen, kreeg het koppel te maken met haatberichten en zelfs doodsbedreigingen. “Ik denk dat mensen voor een deel een probleem hebben met onze relatie omdat ze geen zwarte man in de koninklijke familie willen zien”, zei Verrett daarover. Het zijn echter zijn omstreden praktijken die vooral voor controverse zorgen: de sjamaan beweert onder meer in contact te staan met de ‘geestenwereld’ en kanker te kunnen genezen. Eerder zei hij ook al dat hij “niet gewoon mens” is, dat hij atomen kan beïnvloeden en iemands ouderdom kan ‘terugdraaien’.

