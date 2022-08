Noorse koning Harald weer thuis na ziekenhuisopname

Harald werd afgelopen woensdag in het ziekenhuis opgenomen met koortsverschijnselen. Een dag later maakte het hof bekend dat het om een infectie ging waarvoor de koning een behandeling met antibiotica moest ondergaan. Over het soort infectie zijn verder geen mededelingen gedaan. Zijn toestand werd als “stabiel” omschreven. Afgelopen weekend werd Harald in het ziekenhuis nog bezocht door zijn oudste dochter, prinses Märtha Louise. Zij had daarbij haar 19-jarige dochter Maud meegenomen.

Het 85-jarige staatshoofd werd de afgelopen jaren al verschillende keren medisch behandeld voor uiteenlopende aandoeningen. De laatste keer dat Harald in het ziekenhuis lag, was in 2021. De koning onderging toen een operatie aan een pees in zijn rechterknie. In het najaar van 2020 lag de vorst ook in het Rikshospitalet in Oslo, toen vanwege zware ademhaling. Niet veel later moest hij een operatie ondergaan aan zijn hart waarbij de kunstmatige hartklep die hij in 2005 al kreeg werd vervangen. In het voorjaar van 2020 werd hij opgenomen met duizeligheid en in 2017 kampte hij met een infectie.