Noorse koning Harald ontslagen uit ziekenhuis

Royalty Prins William grapt over kookkun­sten: “Ik ben de eerste die zal toegeven geen geweldige kok te zijn”

2 oktober Prins William (38) is gevraagd om het voorwoord te schrijven van het nieuwe kookboek ‘A Taste of Home’ van de daklozenorganisatie The Passage. Zelf zal de hertog van Cambridge waarschijnlijk niet zo snel een recept gebruiken. Hij is bepaald geen keukenprins, zo schrijft hij in het boek waarvan de opbrengst volledig naar het goede doel gaat.