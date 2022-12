Noorse koning Harald mag ziekenhuis verlaten: “Hij zal het rustig aan doen”

Royalty Noorse koning Harald (85) opnieuw opgenomen in ziekenhuis

De 85-jarige Noorse koning Harald V is opgenomen in het ziekenhuis wegens een infectie, die intraveneus met antibiotica moet worden behandeld. Dat heeft het koningshuis maandag meegedeeld. Hij is stabiel maar moet enkele dagen in het ziekenhuis in Oslo verblijven, klinkt het.

19 december