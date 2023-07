“Nog nooit zoiets meegemaakt”: Britten laten memoires van prins Harry massaal achter op vakantie

De afgedankte edities van ‘Reserve’, zoals het boek van Harry heet, zijn gevonden in resorts in Spanje, Turkije en Griekenland. Ze lagen bij het zwembad, werden op een plank in de hotelkamer gezet of gewoon in de vuilnisbak gegooid. On The Beach-topvrouw Zoe Harris stelt dat het bedrijf “nog nooit zoiets heeft meegemaakt”.