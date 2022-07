Nog nooit iets voor een vrouw ontworpen en nu mag hij prinses kleden: wie is Pol Vogels (25), de man achter de outfit van Delphine op 21 juli?



Het is uitkijken naar het Nationaal Defilé op 21 juli. Prinses Delphine zal er haar opwachting maken in een creatie van de jonge designer Pol Vogels (25). Opvallend - en niet alleen door zijn opmerkelijke stijl, want het is de eerste keer ooit dat hij kleding voor een vrouw ontwerpt.