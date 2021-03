Nog een job voor prins Harry: de hertog van Sussex strijdt tegen fake news

Prins Harry heeft de afgelopen maanden niet echt zijn best gedaan om z’n minachting voor de pers te verbergen. In het explosieve interview met Oprah Winfey vertelde hij dat de Britse tabloids onverdraagzaam zijn en een giftige omgeving van angst creëren. Zijn vrouw, Meghan Markle (39), voegde eraan toe dat berichten in de pers worden versterkt door sociale media. “Het was als het Wilde Westen. Het verspreidde zich als een lopend vuurtje. In Amerika word ik ook op een totaal andere manier in de media gebracht dan in Groot-Brittannië”, zei ze.

De prins wil duidelijk iets doen aan die overrompeling van fake news en heeft zich daarom aangemeld bij het krachtige Aspen Institute. Dat is een commissie die zich bezighoudt met alles rond 'informatiestoornissen in de media’, fake news dus. Hij hoopt zo iets te doen tegen de stroom van valse berichten en de mediaoorlog tussen verschillende zenders waar Amerika mee te maken krijgt.

Schoondochter van Rupert Murdoch

Harry zal samen met veertien commissarissen en drie covoorzitters een half jaar lang onderzoek voeren naar de ‘nieuwscrisis’ in Amerika. In die commissie zitten onder meer topjournaliste Katie Couric, cybersecurity-expert Chris Krebs, de president van ‘Colour Of Change’ Rashad Robinson en voormalig Facebook-manager Alex Stamos. De meest opvallende naam in de lijst van commissarissen is toch wel Kathryn Murdoch. Zij is de vrouw van James Murdoch, de zoon van Rupert Murdoch. Die laatste is de de oprichter, grootste aandeelhouder en CEO van News Corporation, een van ‘s werelds grootste en invloedrijkste mediabedrijven. James nam vorig jaar ontslag als CEO van het media-imperium van zijn vader.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm James Murdoch en zijn vrouw Kathryn Murdoch. © REUTERS

In een verklaring aan CNN over Harry zijn rol in het Aspen Institute zei de hertog van Sussex het volgende: “Sociale media en het internet overspoelen ons vandaag met een lawine van verkeerde informatie. Dat beïnvloedt ons vermogen om als individu te kunnen denken. Duidelijkheid en correct nieuws is belangrijk in de wereld waarin we leven.”

Chief Impact Officer bij miljoenenbedrijf

Het is niet de eerste job voor prins Harry sinds hij bedankte voor zijn koninklijke taken. De hertog van Sussex maakte gisteren bekend dat hij CIO, of voluit: Chief Impact Officer, wordt bij de start-up BetterUp. De prins zijn taak is om advies te geven over onderwerpen die te maken hebben met geestelijke gezondheid. Hij zal ook mee moeten beslissen over productstrategieën en liefdadigheidsbijdragen. Voorts zal hij in het openbaar spreken over zaken die verband houden met geestelijke gezondheid.

BetterUp werd in 2013 opgericht en haalde onlangs 125 miljoen dollar (105 miljoen euro) op bij een scala aan internationale investeerders om de verdere uitbreiding van de firma te financieren. Die nieuwe financiële slagkracht waardeert BetterUp op tot 1,4 miljard euro. Het bedrijf zou 2.000 coaches in dienst hebben en 300 zakelijke klanten, waaronder Hilton, Nasa, Chevron en Mars.

LEES OOK:

BEKIJK OOK: