Nog een broedervete in Buckingham Palace? Prins Charles en Edward voeren stille oorlog

19 juli Op 29 juli is het exact 40 jaar geleden dat prinses Diana en prins Charles elkaar het jawoord gaven. Hun sprookjeshuwelijk werd in 1981 door 750 miljoen mensen in 74 landen bekeken, een record. Naar aanleiding van die historische mijlpaal heeft tv-netwerk BritBox een nieuwe documentaire uitgebracht met gerestaureerde beelden van de grote dag. ‘The Wedding of the Century’ toont ook nooit eerder gehoorde anekdotes en interviews met belangrijke insiders.