Nieuwe prinses geboren in Albanië

Royalty “De koning zonder scrupules”: hoe Juan Carlos 5.000 minnares­sen versleet en 17 buitenech­te­lij­ke kinderen kreeg

13 oktober Krijgen we binnenkort alweer een nieuwe Belgische prinses? Het zou zowaar kunnen. De Gentse Ingrid Sartiau (54) sleept de Spaanse ex-koning Juan Carlos (82) voor de rechter, om te bewijzen dat hij wel degelijk haar vader is. Al is de Belgische sowieso niet de enige: volgens zijn intieme omgeving is Juan Carlos niet meer dan een seksverslaafde man zonder geweten, die duizenden bedpartners had en meerdere buitenechtelijke kinderen op de wereld zette waar hij nooit meer naar omkeek.