Nieuwe onthulling beroert Monaco: prinses Charlène en prins Albert sliepen apart tijdens huwelijksreis

Charlène Wittstock, een voormalig Olympisch zwemster, trouwde met prins Albert in 2011 en werd zo prinses van Monaco. Maar elf jaar na het huwelijk is de bruiloft nog altijd onderwerp van gesprek. De wereldwijde pers schreef dat Charlène ongelukkig was: haar tranen tijdens de huwelijksceremonie - die 45 miljoen euro kostte en drie dagen duurde - werden druk besproken en leidden tot verschillende geruchten. Het was immers duidelijk dat het niet om tranen van geluk ging.

Aparte hotels

Volgens de Britse ‘Daily Mail’ was er nog meer aan de hand. De krant beweert dat Charlène en Albert tijdens hun huwelijksreis in Zuid-Afrika in verschillende hotels sliepen. Prins Albert verbleef in het Hilton hotel in Durban, terwijl prinses Charlène op meer dan tien kilometer afstand in de Oyster Box in Umhlanga verbleef. De officiële verklaring hiervoor is dat prins Albert een “vroege afspraak” had en bang was dat hij door verkeersdrukte niet op tijd zou komen. Maar het blijft volgens ‘Daily Mail’ onduidelijk waarom prinses Charlène niet in hetzelfde hotel verbleef als haar echtgenoot.