Nieuwe officiële foto van koning Charles gepubliceerd

ROYALTY Ontwerp van de lijkwagen en optreden van haar doedelzak­spe­ler: hoe de Queen mee haar eigen begrafenis regelde

Maandag 19 september neemt de wereld definitief afscheid van een icoon, Queen Elizabeth II. Miljarden mensen zullen de eredienst volgen, en die zal een persoonlijke toets van de Queen bevatten. Ze had namelijk zelf inspraak in de plannen en had enkele specifieke wensen voor haar begrafenis. “Ze wilde geen lange en saaie begrafenisdienst. Haar gasten mogen zich niet vervelen.”

19 september