Nieuwe klap voor de Queen: derde vertrouwenspersoon sterft binnen een maand

Ivor stond in de Britse paardenrace-industrie bekend voor het trainen van het winnende paard tijdens de zogenaamde Cheltenham Gold Cup in 1957. Herbert wordt door zijn zoon Nick beschreven als “iemand die gek was op paarden, al van het begin af aan”. Hij was daarnaast aan de slag als auteur: zo schreef hij ook mee aan de memoires van prinses Anne uit 1991, ‘Riding Through My Life’.

Het overlijden komt als een nieuwe klap, zeker omdat de Queen nog steeds in rouw is om haar man Philip, die op 9 april 2021 op 99-jarige leeftijd overleed. Maar er vielen later nog meer overlijdens te betreuren: op 5 december overleed ook haar naaste vertrouwelinge Ann Fortune Fitzroy, de hertogin van Grafton. Zij werd omschreven als één van de meest dierbare vriendinnen van koningin Elizabeth, die verantwoordelijk was voor haar aankleding en de sieraden. Ann Fortune Fitzroy stierf op 101-jarige leeftijd en was als zogenoemde Mistress of the Robes werkzaam in de hofhouding. Elizabeth (95) werd in 1954 peetmoeder van de tweede dochter van Fitzroy, Virginia.