Nieuwe klap voor Andrew: Britse prins mag ceremonieel gewaad wellicht niet aan tijdens kroning van Charles

Royalty Prinses van Wales, maar geen keukenprin­ses: Kate verpest pannenkoe­ken in woonzorg­cen­trum

Kate Middleton (41) ging dinsdag op bezoek bij het woonzorgcentrum Oxford House Nursing Home in Slough in Engeland. Ter gelegenheid van Pancake Day of Shrove Tuesday (dag voor Aswoensdag) bakte de prinses van Wales ook pannenkoeken. Maar dat blijkt niet haar specialiteit. “Dit is hoe je het best niet doet”, vertelt de prinses lachend.