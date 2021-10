Nieuwe foto van prinses Charlène baart volgers zorgen: “Gaat het wel de goede kant op met jou?”

Het begint stilaan op een fenomeen te lijken: telkens prinses Charlène van Monaco een foto deelt, wordt ze overladen door vragen en commentaren over haar uiterlijk en gezondheidstoestand. En dat was ook zondag niet anders, toen Charlène een nieuwe foto deelde waarop ze poseert met Misuzulu kaZwelithini, het huidige hoofd van de Zoeloes, de koninklijke familie van Zuid-Afrika . “Bedankt voor je vriendelijkheid en steun”, schreef Charlène bij de foto, gevolgd door een hartje. Waarna er meteen een stroom van bezorgde berichten en reacties ontstond.

Zo kropen honderden fans in hun pen om haar een spoedig herstel te wensen, al waren er ook nog veel vragen over haar omstandigheden. “Wat scheelt er toch met jou?”, vraagt iemand aan Charlène in de reacties. Of ook: “Gaat alles wel de goede kant op met jou?”, “Ze ziet er echt niet gezond uit, kijk naar haar armen!” en “Je bent zo fel vermagerd! Sorry, maar ik kan niet zeggen dat je er goed uitziet.” Ook haar ‘droevige blik’ was onderwerp van gesprek: “Waarom oog je zo verdrietig?”, vraagt iemand, alsook: “Ze ziet er weer verdrietig uit, wat een vermoeide blik!”, “Hopelijk kom je snel weer op krachten!” en “Haal haar nu onmiddellijk terug naar Monaco!”