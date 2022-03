Nieuwe fictiereeks over prinses Diana speelt zich af net na haar tragische dood

Royalty Britse media zeggen sorry voor verkeerd citeren van prins William

Verslaggevers van Britse media als de Daily Express en ITV hebben hun excuses aangeboden voor het verkeerd citeren van prins William. In artikelen van woensdag tekenden zij op dat William over de oorlog in Oekraïne zei dat "Britten meer gewend zijn aan conflict in Afrika en Azië. Het is vreemd om dit in Europa te zien".

