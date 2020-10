Nieuwe documentaire onthult: “Prinses Diana vond Charles incapabel om koning te worden”

Hastings had in 1995 een openhartig interview met Diana, maar publiceerde de tekst nooit, omdat hij het gevoel had dat de prinses tegen zichzelf beschermd moest worden. De inhoud van het gesprek maakt hij nu, 25 jaar later, bekend in een documentaire van de Britse zender Channel 4. “Tijdens het gesprek werd in elk geval meteen duidelijk hoe hard Diana Charles haatte. Ze noemde haar huwelijk met hem zelfs een hel vanaf dag 1. Ik schrok enorm van de brutaliteit in haar stem toen ze dat zei. Dat de twee een jaar later de scheiding aanvroegen, was dan ook geen verrassing.”