Nieuwe docu geeft imago prins Charles andermaal klappen: “Hij vroeg 20 jaar lang raad aan pedofiel Jimmy Savile”

RoyaltyDe storm rond prins Andrew is nog niet gaan liggen, of zijn oudere broer Charles (73) komt al in opspraak. De Britse kroonprins zou volgens een nieuwe docu nauwe banden hebben gehad met Jimmy Savile, een tv-presentator tegen wie maar liefst 214 gevallen van misbruik werden gemeld - het jongste slachtoffertje amper 8 jaar oud. En het is lang niet de eerste keer dat Charles zich inlaat met dubieuze figuren. “Zijn inschattingsvermogen is een ware catastrofe.”