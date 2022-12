Nieuw-Zeelandse premier distantieert zich van Harry & Meghan, ook al duikt ze op in trailer van hun docureeks: “Niet op de hoogte”

De zevendelige docureeks ‘Live To Lead’, die op 31 december in première gaat op Netflix, focust op enkele inspirerende leidersfiguren die een verschil gemaakt hebben in de levens van anderen. De serie draait dus niet om Harry & Meghan zelf, al kwam het koppel wel prominent aan bod in de trailer, die de streamingdienst maandag lanceerde. Op de beelden zijn ook speeches en interviews te zien van onder meer klimaatactiviste Greta Thunberg, en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. Harry & Meghan produceren de reeks, in samenwerking met de Nelson Mandela Foundation.

KIJK. Dit is de trailer van ‘Live To Lead':

Omdat Ardern heel wat vragen kreeg over de trailer, besloot ze de puntjes op de i te zetten in een statement. Zo beweert de politica dat ze niet wist dat Harry & Meghan de drijvende krachten achter de reeks waren. “In maart 2019 is de premier voor ‘t eerst gecontacteerd door de Nelson Mandela Foundation om deel te nemen aan een project rond het inspireren van jonge leiders over de hele wereld”, klinkt het. “Ze zou daarvoor ongeveer een uurtje geïnterviewd worden. In eerste instantie zou het resultaat gebruikt worden in boeken en audioboeken. Uiteindelijk vond het gesprek plaats op 8 november 2019. Een boekje op basis van het interview verscheen een jaar later. Pas in maart 2021 werd de premier op de hoogte gebracht van de deal die de Nelson Mandela Foundation had gemaakt met Netflix. Ardern kreeg toen te horen dat het interview ook op de streamingdienst te zien zou zijn. Pas in mei van dit jaar vernam ze dat Harry & Meghan de serie zouden introduceren, ruim 2,5 jaar na het oorspronkelijke interview dus. Bovendien wist ze niet dat ze optraden als producers van de reeks. De premier heeft hierover geen rechtstreeks contact gehad met Harry & Meghan.”