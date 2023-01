Nieuw veilingrecord: jurk van prinses Diana brengt zes keer meer op dan verwacht

RoyaltyEen jurk die prinses Diana droeg tijdens een fotoshoot voor het blad ‘Vanity Fair’ heeft op een veiling in New York liefst 604.000 dollar (ruim 556.000 euro) opgeleverd. Het is daarmee de meest waardevolle jurk geworden die ooit geveild is door Sotheby’s, heeft het veilinghuis bekendgemaakt.