Nieuw hoofdstuk ‘Finding Freedom’ doet ogen rollen: “Harry en Meghan spelen het slachtoffer”

In het nieuwe hoofdstuk wordt er onder andere uitgeweid over de beschuldigingen van racisme die Harry en Meghan tegenover de koninklijke familie hebben geuit tijdens hun interview met Oprah Winfrey. “Harry en Meghan schrikken er niet van dat het koningshuis niet uitgebreid op die beschuldigingen heeft gereageerd”, klinkt het. “Ze hadden wel verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid zouden proberen te ontlopen. Bovendien zijn de woorden uit het statement van de Queen hen niet ontgaan: ‘Mensen kunnen zich dingen anders herinneren.’ Daarmee wil ze zeggen dat Harry en Meghan niet de waarheid spreken. Het koppel voelde zich wel degelijk beledigd. Maar hun ongeadresseerde beschuldigingen zijn een bedreiging voor het koningshuis en kunnen de monarchie wel degelijk doen vallen.”

Royalty-expert Richard Kay is niet te spreken over die statements over de koninklijke familie. “Harry en Meghan zijn kwaad dat hun interview niet meer schade heeft toegebracht bij het koningshuis. Ze hebben het gevoel dat ze ‘niet gewonnen’ hebben, en willen nu perse alsnog het laatste woord. Wat ik hier vooral uit opmaak is dat ze zichzelf wanhopig proberen te profileren als slachtoffers. Geen enkel twistpunt in hun luxueuze, opzichtige leventje mag onopgemerkt voorbijgaan. En ze kunnen al zeker niets laten rusten, hoe kinderachtig het ook is. Op álle kritiek die ze krijgen, moeten ze reageren.”