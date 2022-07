Nieuw boek veegt de vloer aan met Meghan Markle: “Ze smeet een theekopje door de kamer, zo venijnig was ze”

Bowers is niet aan zijn proefstuk toe. De onderzoeksjournalist, die gespecialiseerd is in ongeautoriseerde biografieën, schreef hiervoor onder meer al verhalen over Tony Blair, Richard Branson, prins Charles, Bernie Ecllestone en Boris Johnson. Hij is geen fan van Meghan Markle, en laat dat duidelijk merken in zijn nieuwste boek ‘Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors’. Daarin veegt hij de vloer aan met de hertogin. Hij doet dat echter niet alleen, maar met de hulp van verschillende personen die hij interviewde. Bower is een beruchte onderzoeksjournalist die regelmatig op zoek gaat naar verborgen privéinformatie over de royals, dus zijn boek komt hard binnen bij het Britse koningshuis. Een donderslag bij een hemel die vanaf het begin al niet zo helder was, want als we Bower mogen geloven, zagen de royals de bui al snel hangen.