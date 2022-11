Nieuw boek stelt de doodsoorzaak van koningin Elizabeth in vraag: is de Queen gestorven aan kanker?

In zijn boek schrijft de auteur ook nog dat botpijn één van de voornaamste symptomen van een myeloom is. De pijn in kwestie situeert zich bovendien hoofdzakelijk rond het bekken en de lage rug. “Multipel myeloom is een ziekte die over het algemeen ouderen treft. Genezing is momenteel niet mogelijk.” Vervolgens legt Brandreth uit dat er wel een behandeling bestaat die de ernst van de symptomen kan verminderen en het leven van de patiënt in kwestie tot drie jaar kan verlengen.