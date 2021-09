Nieuw boek over Nederlandse kroonprinses Amalia op komst: “Alles wat ertoe doet, staat erin”

Royalty Ernstig ziek, maar dat mag niemand weten: het mysterieu­ze verhaal van prinses Anita van Nederland

26 september Waar is prinses Anita (51) van Nederland, en wat is er met haar aan de hand? Door een merkwaardige foto die haar echtgenoot prins Pieter-Christiaan (49) - neef van prinses Beatrix - op hun 16de huwelijksverjaardag (heel even) online zette, wordt de vraag weer volop gesteld in Nederland. Al is er volgens verschillende media wel degelijk een antwoord: de koninklijke familie zou de prinses bewust ver weg van de schijnwerpers houden, omdat Anita al jaren voor haar gezondheid vecht en niemand dat mag weten. Dit is haar verhaal.