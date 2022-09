Nieuw boek neemt Meghan Markle onder vuur: “Haar personeel was doodsbang”

Valentine Low is een klinkende naam in Britse royaltymiddens. De journalist volgt het wel en wee van de koninklijke familie al jaren op de voet en is doorgaans goed ingelicht over wat er zich achter de schermen afspeelt. Volgende maand verschijnt z'n nieuwste boek ‘Courtiers: the Hidden Powers Behind the Crown’ en dat werk doet Groot-Brittannië nu al op z'n grondvesten daveren. De krant ‘The Times’ lanceerde donderdag namelijk een voorpublicatie en die bevatte enkele opvallende details over het gedrag van Meghan Markle. Zo is er te lezen dat de hertogin van Sussex regelmatig uitvloog tegen haar personeel. “Er vloeiden tranen à volonté. Verschillende vrouwelijke medewerkers vertelden dat ze zich na enkele maanden mentaal gebroken voelden.”