Nieuw ‘annus horribilis’ voor de Queen? Hoe de geschiedenis uit 1992 zich dreigt te herhalen

Royalty“Een annus horribilis”, zo omschreef Queen Elizabeth (95) in 1992 haar jaar tijdens een ongezien openhartige toespraak. Hoewel de Britse koningin dat jaar haar 40ste jubileum zou vieren, was er van feestvreugde geen sprake. In 1992 werd dan ook voor het eerst duidelijk dat de leden van het hof helemaal niet altijd als één grote en gelukkige familie door het leven gaan. Hoe kon de Queen deze koninklijke crisis het hoofd bieden? En grijpt ze door alle ophef dit jaar ook nu weer naar haar ‘rampenplan’?

Zal de Britse kroon het overleven, of dreigt de monarchie te vallen? Voor de eerste maal sinds 1992 lijken Britten uit alle lagen van de klassemaatschappij er niet meer voor terug te deinzen de vraag te stellen of het koningshuis nog wel van deze tijd is. Er kan weinig twijfel over bestaan dat de tabloids en ‘schandaalpers’ daar voor veel tussenzitten: hoewel het jaar nog maar halverwege is, volgen de koninklijke problemen zich in sneltempo op en kreeg de Queen het al bijzonder hard te verduren.

Volledig scherm De Queen heeft de handen meer dan vol met haar familie: haar zoon prins Andrew wordt officieel aangeklaagd voor seksueel misbruik, terwijl haar kleinzoon prins Harry druk in de weer is met zijn aankomende en explosieve memoires. © EPA

Niet de eerste keer

Hoewel 2021 voor de Britse royals wellicht te boek zal staan als een ‘rampjaar’, is het niet de eerste keer dat de koninklijke familie zich door zo’n moeilijk periode moet worstelen. Want ook in 1992 zei de Queen dat haar jaar “afschuwelijk” was: in de Londense Guild Hall in het hart van de stad zei de Queen met hese stem - die wees op de vermoeidheid en de zorgen die ze meedroeg - dat “1992 geen jaar is waarop ik zal terugkijken met onverdeeld genoegen.” De 500 gasten vielen bijna van hun stoel van de openhartigheid: “Het werd, in de woorden van mij goed gezinde briefschrijvers, een annus horribilis. En ik geloof niet dat ik de enige ben die er zo over denkt.”

Het was de allereerste keer dat de vorst zo’n publieke reactie gaf op de problemen die haar hadden getroffen. Zo was er de scheiding van troonopvolger Charles en Diana, die breed werd uitgesmeerd in de media. In datzelfde jaar liep het huwelijk van prins Andrew met Sarah Ferguson stuk op Fergie’s ‘stoeipartij’ met haar financieel adviseur - John Bryan, later de ex van Astrid Coppens -, tevens vastgelegd door paparazzi. Ook de scheiding tussen prinses Anne en Mark Phillips volgde in 1992, en dan vond er ook nog de verwoestende brand in Windsor Castle plaats, waarop de reacties van het volk vernietigend waren.

Volledig scherm Queen Elizabeth II tijdens haar toespraak in 1992, waarin ze sprak van een 'annus horribilis'. © EPA

Aangevallen door de pers

Zo werd de brand in Windsor Castle “tragisch” genoemd door de Queen, maar repte zij met geen woord over een koninklijke bijdrage in de kosten die gemoeid waren met het opknappen van het kasteel. De schade werd geraamd op meer dan 70 miljoen euro, maar die kosten zouden op de belastingbetalers worden afgewenteld. Er ontstond meteen grote verontwaardiging: de Britse kranten waren ongemeen hard en riepen de Queen zelfs op het matje op hun voorpagina’s.

“Waarom de koningin naar ons moet luisteren”, kopte Daily Mail paginabreed. “Zowel de koninklijke familie als de Britse conservatieve regering heeft er geen benul van hoe het volk denkt. De Queen en haar ministers schatten de situatie totaal verkeerd in. Zij zijn er zich niet van bewust wat zij riskeren.” Het inspireerde ook andere kranten als de Daily Mirror: “Een oneerlijke vrouw” schreven zij boven een paginagrote foto van de koningin. Ook het bijschrift was spottend: “Het huis van dit oude dametje werd door een brand verwoest.”

Volledig scherm Een blik op de brand in Windsor Castle. © getty images

‘Einde van de mythe’

“In 1992 kwam er een einde aan een zekere mythe van de monarchie”, zei schrijver-journalist Andrew Morton, de grote vertrouwenspersoon van prinses Diana daar eerder over. Ook historicus David Starkey was niet te spreken: “Leden van de koninklijke familie kunnen onmogelijk nog beweren dat zij morele waarden handhaven”, zei hij. “Wie wil er nu een voorbeeld nemen aan de scheiding van prins Charles en zijn relatie met de echtgenote van een ander, of aan de intimiteiten van de hertogin van York met haar minnaar, voor de ogen van haar dochtertjes?”

Volgens de Britse media was er slechts één oplossing: de koningin moest eindelijk eens beginnen bijdragen aan het staatsinkomen, om zo het afgenomen vertrouwen in de monarchie te herstellen. Een boodschap die aankwam bij de Queen: de woede van het volk nam zulke vormen aan dat de vorstin het inderdaad ‘plots’ raadzaam achtte aan te kondigen dat ook zij voortaan inkomstenbelasting zou betalen. Er was voor het eerst sprake van een verandering van de onderdanigheid van burgers, die decennia lang de norm was, en dat leidde dus ook tot een veranderende werking van de monarchie.

Volledig scherm De Queen zag met lede ogen aan hoe de brand een enorme ravage veroorzaakte in het kasteel. © EPA

Positie versterken

In de jaren die volgden rolde de Queen haar ‘rampenplan’ verder uit: ze werkte gestaag verder aan het versterken van de positie van haar familie en het opkrikken van hun imago. De koningin betaalde meer belastingen, het aantal leden van het koninklijk huis – betaald door de belastingbetaler – werd werd verminderd en ‘The Firm’ koos voortaan voor meer soberheid in plaats van extravagantie.

Toch kwam het voortbestaan van de monarchie later nog één keer echt in gevaar, en dat was na de dood van Diana. De mensen liepen over van emotie en ze wilden ook bij hun koningin emotie en tranen zien. Er werd schande van gesproken dat Elizabeth haar kleinkinderen één dag na het tragische nieuws over de dood van hun moeder gewoon had meegenomen naar de kerkdienst, alsof er niks was gebeurd.

Terwijl in Londen ontelbare bloemen en eerbewijzen voor Diana werden neergelegd, groeide de kritiek op de koninklijke familie die bestempeld werd als koud en harteloos. “Toon ons dat je erom geeft”, titelden de tabloids groot, en ze eisten zelfs de terugkeer van de koningin naar Londen. Vijf dagen na Diana’s overlijden vertrok ze vanuit haar verblijf in Schotland en hield ze een veelbesproken tv-toespraak waarin ze Diana herdacht. Haar hofhouding was er alles behalve gerust in: ze vreesden dat de koningin tijdens haar volgende publieke optreden op boze burgers zou stuiten en zou uitgejouwd worden. Maar toch wist de Queen ook toen de meubelen en de kroon te redden: door de vlag op Buckingham Palace halfstok te hangen en diep te buigen voor de lijkkist van Diana kreeg ze de Britten weer aan haar kant.

Volledig scherm De Queen buigt voor prinses Diana tijdens haar uitvaart. © ITV

Herhaalt de geschiedenis zich?

Ook nu wordt de Britse koningin weer geconfronteerd met kritische stemmen. Omdat de koninklijke familie in het ene na het andere schandaal verwikkeld zit, worden voor het eerst in jaren weer vragen gesteld bij de werking van het hof en het bestaansrecht van de monarchie. De komende maanden zullen moeten uitwijzen in welke hoek de meeste klappen vallen, maar volgens deskundigen zullen de Britse royals ook deze - en bij uitbreiding de ongetwijfeld nog vele crisissen die zullen volgen - overwinnen: “De monarchie evolueert. Maar de koningin draait niet met alle winden mee. Ze is realistisch over veranderingen. Haar omzichtige gedrag mag ouderwets lijken, het biedt ook zekerheid. Ze begrijpt dat het niet gaat om kortstondige populariteit maar om langdurig respect”, aldus koninklijk auteur William Shawcross, die meerdere biografieën schreef over de royals. “De Queen kan de deur achter haar problemen sluiten, om naar buiten toe steeds opgewekt en gelukkig te zijn.”

De Queen zet, door alle onrust heen, nog steeds volop in ‘standvastigheid’. Volgens haar zoon prins Charles is de continuïteit die zijn moeder biedt zelfs van onschatbare waarde voor het land. “Ze is een anker. Ze geeft ons de zekerheid dat er iets tijdloos is gebleven in tijden waarin alles voortdurend verandert”, zei hij eerder. Ook Lord William Rees-Mogg, voormalig hoofdredacteur van The Times, zei eerder tijdens een groot debat het ondenkbaar te achten dat de monarchie zou vallen, zoals tegenstanders van het hof en de royals al jaren eisen: “Monarchieën worden niet afgeschaft, zij gaan enkel ten onder na verloren oorlogen of tijdens revoluties.”

“Bovenal is er Elizabeths verlangen om de monarchie in stand te houden. De Queen begrijpt dat de vorst de instelling dient”, stelt ook Clive Irving, auteur van ‘The Last Queen: How Queen ­Elizabeth II Saved The Monarchy’. “Ze begrijpt volledig en duidelijk dat, wat de puinhoop ook is, de monarch erboven moet staan. Je ziet dit nu gebeuren met de enorme ravage die gaande is: je zal nergens ‘vingerafdrukken’ van de koningin terugvinden. En hoe dit zich ook ontvouwt, niemand zal de Queen de schuld geven. Vermoedelijk is dat precies hoe zij het wilt. Want als de vorst onaangeroerd blijft, dan zal ook de monarchie overleven.”

