“Niet verliefd op prins Gabriël, wél op Duitse miljonairszoon”: is dit de vriend van prinses Amalia?

RoyaltyPrinses Amalia (18) begrijpt dat ze haar partner niet geheim zal kunnen houden. Wel vindt ze dat een relatie ‘privé’ is, zo zei ze in de biografie die voor haar verjaardag verscheen. Hoewel er nu al wekenlang geruchten gaan over het liefdesleven van de Nederlandse troonopvolger - met zelfs een opgedoken innige foto in New York - zal de prinses dus niet meteen naar buiten treden met details. Al lijkt Amalia hoe dan ook in snelheid gepakt: de Duitse media zochten én vonden de mysterieuze jongen aan haar zijde.