“Niet Queen Elizabeth, maar prinses Kate zat achter reactie op explosief Oprah-interview”

Royalty “Ze leeft als een vis in een kom”: eerste biografie over prinses Charlene van Monaco schetst haar tragische lot

Charlene van Monaco (45) blijft het onderwerp van intensieve speculaties. Ze wordt voortdurend achtervolgd door kwalijke geruchten, met name over haar huwelijk en haar (mentale) gezondheid. Maar wat speelt zich écht af achter de koninklijke façade? In ‘Charlene: In Search of a Princess’, de eerste biografie over de prinses, wordt haar verhaal gedetailleerd beschreven. En zo maakt het boek pijnlijk duidelijk hoe Charlene’s realiteit in elkaar zit: “Tijdens haar huwelijk mocht haar vader niet met haar praten.”