Niet één, maar vier boeken onderweg: prins Harry sluit uiterst lucratieve deal met uitgeverij

RoyaltyDat prins Harry (36) z'n memoires zou uitbrengen, was al langer bekend - tot groot ongenoegen van de Britten. Maar de prins zou nog wel meer schrijfsels in petto hebben. Met uitgeverij Penguin Random House heeft hij een deal voor vier boeken gesloten, waarbij ook z'n echtgenote Meghan Markle een graantje mag meepikken. Dat schrijft Daily Mail. Opvallend: het tweede boek van Harry zou pas gepubliceerd worden als de Queen overleden is.

Eind 2022 moet het eerste boek van prins Harry uitkomen, dat was eerder al aangekondigd. Een biografie waarin hij “voor het eerst al z’n ervaringen, avonturen, verliezen en levenslessen zal delen die hem gevormd hebben tot de mens die hij vandaag is”, klonk het bij de uitgeverij Penguin Random House. “Een zoveelste klap in het gezicht van zijn familie”, menen royaltywachters. En die bereiden zich best voor op erger, want volgens de Daily Mail heeft de prins maar liefst viér boeken op de planning staan.

Kille onderhandelingen

Bronnen vertellen aan de tabloid dat Harry zelf de onderhandelingen over een mogelijk boek leidde vanuit z'n woning in Montecito, Californië. Twee uitgevers zouden van Londen naar de Verenigde Staten gevlogen zijn om in persoon te onderhandelen, verschillende anderen probeerden via videogesprekken de gunst van de prins te winnen. “Hij leidde de onderhandelingen", klinkt het bij iemand uit de uitgeverswereld. “Hij had een houding van ‘take it or leave it.' Zijn startprijs was 25 miljoen dollar (21 miljoen euro), en het uiteindelijke bedrag lag daar een pak boven. Mogelijk zoveel als 35 tot 40 miljoen dollar (29 tot 34 miljoen euro). De betrokken waren eigenlijk gechoqueerd door zijn manier van doen. Hij keek hen namelijk kil aan en maakte zijn eisen kenbaar - 25 miljoen dollar. In Groot-Brittanië is de uitgeefwereld nog een industrie van gentlemen. Er staat veel op het spel, maar het wordt nog steeds in beleefde termen gedaan.”

Vier boeken

Iets waar Harry dus geen rekening mee hield, al mag het resultaat van die zware onderhandelingen er wel zijn. “Het finale contract was een deal voor vier boeken." De eerder aangekondigde memoires zijn daar één onderdeel van. “Harry gaat nog een boek schrijven wanneer zijn grootmoeder sterft", klinkt het. “Meghan Markle gaat een boek over wellness schrijven. Het is nog onzeker waarover het vierde boek zal gaan. Maar wat het meest choquerende is, is de suggestie dat het tweede boek pas gepubliceerd zal worden als de Queen er niet meer is. Mensen vragen zich dan af: ‘Wat heeft hij te vertellen, op wie gaat hij z'n pijlen richten?' Het idee van die onontplofte bom die hen boven het hoofd hangt, wachtende tot de Queen overlijdt, is buitengewoon. Voor veel mensen is het een voorbeeld van slechte smaak."

Advocaten van Harry en Meghan lieten eerst weten dat ze geen commentaar wilden geven, vijf uur later kwam dan de mededeling dat de beweringen over de nieuwe boekdeal ‘foutief en lasterlijk’ waren. Er zou slechts één boek op de planning staan, de al aangekondigde memoires. Bij de uitgeverij en Buckingham Palace wilden ze niet reageren op het nieuws.

Strijdbijl begraven?

Toch hoeft het niet te verwonderen dat ze daar ondertussen met de handen in het haar zitten. Toen het eerste boek werd aangekondigd bij de koninklijke familie - naar verluidt slechts enkele uren voor het nieuws bekend raakte - werd dat al aangevoeld als een soort afrekening. En daar zijn royalty-watchers het volledig mee eens. “Behalve het onderuithalen van zijn familie - wat dit boek zonder twijfel zal doen - is er niet veel dat hij hier nog mee kan bereiken”, liet expert Robert Jobson bijvoorbeeld optekenen. “Ik weet niet exact wat hij hieruit wil halen. Wat hij ook zegt, het zal voor conflict zorgen. Geen wonder dat er een vete is ontstaan tussen hem, zijn broer en zijn vader. Hoe kan de strijdbijl begraven worden als hij zulke dingen blijft doen?”

