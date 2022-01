Netflix neemt controle over tv-reeksen Harry en Meghan in handen: “Sussexen doen niet wat ze beloofd hebben”

Royalty Koning Wil­lem-Alexan­der laat omstreden Gouden Koets voorlopig staan: “Nederland is daar nog niet klaar voor”

Koning Willem-Alexander (54) maakt voorlopig geen gebruik van de Gouden Koets. Nederland is daar nu nog niet klaar voor, zegt hij in een videoboodschap op sociale media. “De Gouden Koets zal pas weer kunnen rijden als Nederland daar klaar voor is. En dat is nu niet het geval.” De koets ligt al langer onder vuur omdat er slaven op een ‘koloniaal paneel’ worden afgebeeld.

