Neef van Britse Queen veroordeeld tot 10 maanden celstraf voor seksueel misbruik

RoyaltySimon Bowes-Lyon (34), een neef van de Britse koningin Elizabeth (94), is veroordeeld tot tien maanden celstraf. Hij pleitte schuldig aan het seksueel misbruik van een 26-jarige vrouw, die in februari vorig jaar te gast was op zijn kasteel.

De feiten vonden plaats in Glamis Castle in Schotland, het ouderlijke huis van Simon Bowes-Lyon. Tijdens een driedaags evenement misbruikte de graaf van Strathmore en Kinghorne een 26-jarige vrouw die daar te gast was. “Deze seksuele aanval is om verschillende redenen nog verergerd", liet sheriff Alastair Carmichael optekenen. “Je was de gastheer en maakte misbruik van die positie, je hebt je een weg gebaand in haar slaapkamer en hebt haar aangevallen, ook al heeft ze herhaaldelijk verbaal en fysiek duidelijk gemaakt dat ze wilde dat je zou stoppen. Je hebt het slachtoffer ook herhaaldelijk belet om de slaapkamer en jouw ongewenste attenties te ontvluchten. De hoeveelheid kracht, agressie en volharding die je daarbij gebruikt hebt, zijn verontrustend.”

Hoewel het huis van Bowes-Lyon in principe geschikt is voor huisarrest, vroeg de sheriff toch dat de man zijn straf in de gevangenis zou uitzitten. “Zelfs nu nog, een jaar later, heeft het slachtoffer last van nachtmerries en paniekaanvallen omdat ze door jou seksueel misbruikt is." De naam van Bowes-Lyon werd ook toegevoegd aan het register van zedendelinquenten.

Excuses

“Ik ben heel erg beschaamd door mijn handelingen, die zo'n leed hebben veroorzaakt bij een gast in mijn huis", liet Bowes-Lyon nog weten in een reactie. “Toen ik besefte wat ik gedaan had, heb ik mijn excuses aangeboden aan de vrouw in kwestie. Vandaag bied ik die opnieuw aan. Ik heb erg veel spijt van mijn gedrag en de angst die het heeft veroorzaakt. Ik had duidelijk te veel gedronken op de avond van het incident. Ik had beter moeten weten, want ik ben me maar al te zeer bewust van de schade die alcohol kan aanrichten. En ik erken dat alcohol geen excuus is voor mijn gedrag."

