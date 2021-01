Neef van Britse Queen riskeert 5 jaar cel na seksueel misbruik van gaste in kasteel: “Ik ben diep beschaamd”

RoyaltyHet zijn lastige tijden voor de Schotse Simon Bowes-Lyon (34), een neef van Queen Elizabeth. De graaf pleitte in de rechtbank schuldig aan het seksueel misbruiken van een vrouw in zijn kasteel in het Schotse Angus. Tijdens een evenement dat de royal vorig jaar op 13 februari organiseerde drong hij ‘s nachts binnen bij een gaste die er bleef overnachten, waarna hij haar 20 minuten lang seksueel aanviel en misbruikte.

Het begint stilaan op een zorgwekkende ‘trend’ te lijken: leden van de Britse koninklijke familie die in opspraak komen om hun misstappen. Eerst was er alle opschudding rond prins Andrew, nu is het graaf Simon Bowes-Lyon die in nauwe schoentjes komt te zitten voor seksueel misbruik. Zo geeft de Lord voor de rechtbank toe dat hij zich aan een jonge vrouw vergreep, toen die vorig jaar in februari voor een weekendevenement bleef overnachten in zijn kasteel. Feiten die de graaf nu een celstraf van vijf jaar kunnen opleveren.

Simon Bowes-Lyon drong die bewuste nacht de slaapkamer van de vrouw binnen terwijl ze lag te slapen. “Het is belangrijk. Laat me alsjeblieft binnen”, drukte hij haar op het hart. Hij greep zijn slachtoffer daarna herhaaldelijk vast en vertelde haar dat hij een affaire met haar wilde beleven. Hij zou daarbij geprobeerd hebben haar nachthemd omhoog te trekken, haar tegen een muur te duwen en haar intiem te betasten. Het ging vervolgens ook enkel van kwaad naar erger: toen de vrouw zijn avances afwees, bestempelde hij haar als een “onbeleefd, gemeen, slecht en vreselijk mens” en riep hij haar toe dat zij hem niet kon vertellen wat hij in zijn eigen huis kon doen. Tijdens het incident was Simon zichtbaar dronken, de aanval duurde in totaal meer dan 20 minuten lang.

Volledig scherm Een blik op Glamis Castle, waar het incident zich voordeed. © YouTube

Uiteindelijk slaagde de jonge vrouw erin om de graaf af ​​te weren, tot hij de kamer verliet. De volgende ochtend ontvluchtte het slachtoffer als een dief in de nacht het kasteel: ze vloog meteen terug naar huis om aangifte te doen bij de politie. “Toen ze de deur voor Simon opendeed, duwde hij zich onmiddellijk een weg naar binnen en duwde hij haar op het bed. Hij was ladderzat en rook naar sigaretten”, aldus de verdediging van het slachtoffer. “Zij verhief haar stem in de hoop dat een andere gast haar zou kunnen horen. Ze raakte in paniek omdat ze de indeling van het kasteel niet kende. Ze kon geen enkel signaal geven, en hij weigerde om weg te gaan. Hij stapte in bed en begon aan haar te komen, ze moest hem blijven wegduwen.”

Excuses aangeboden

Bowes-Lyon heeft inmiddels via mail zijn verontschuldigingen aangeboden aan de vrouw, en dat herhaalde hij nog eens in de rechtbank. “Ik schaam me enorm voor mijn daden die een gast in mijn huis zoveel ellende hebben bezorgd”, zo vertelde hij. “Ik had tijdens die nacht van het incident duidelijk te veel gedronken. Als iemand die zich maar al te goed bewust is van de schade die alcohol kan aanrichten, had ik beter moeten weten. Ik erken in ieder geval dat alcohol geen excuus is voor mijn gedrag. Ik dacht niet dat ik me ooit kon gedragen zoals ik deed, maar ik moet het onder ogen zien en nu mijn verantwoordelijkheid nemen.”

