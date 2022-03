Nederlandse royals stellen buitenverblijf ter beschikking voor opvang van Oekraïense gezinnen

RoyaltyKoning Willem-Alexander (54) en koningin Máxima (50) gaan Oekraïense vluchtelingen opvangen. De koning stelt kasteel Het Oude Loo (bij Apeldoorn in Gelderland) ter beschikking, waar vanaf april ruimte is om zes tot acht Oekraïense gezinnen op te vangen. Het gaat om zo’n twintig tot dertig personen, zo maakt de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

Kasteel Het Oude Loo is normaal gesproken niet toegankelijk. Het gebouw is eigendom van de Staat maar wordt sinds de jaren zeventig gehuurd door de koninklijke familie. Die gebruikt het als buitenverblijf en ontving er door de jaren heen ook gasten. Het park rondom het vijftiende-eeuwse jachtslot, dat ook een gracht heeft, is wel twee maanden per jaar open voor publiek. Dat is doorgaans in april en mei.

Het gebouw ligt verscholen in de bossen. Sinds de koninklijke familie het huurt werden er op Het Oude Loo verschillende fotosessies gedaan. Zo poseerde het Nederlandse koninklijk gezin er in 1989, waarbij toenmalig koningin Beatrix en prins Claus ook te paard op de foto gingen. Het gezin van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven liet zich er fotograferen en recenter, in 2005, poseerde Beatrix er met al haar kinderen en kleinkinderen en in 2016 werden de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane er gefotografeerd.

(lees verder onder de beelden)

Volledig scherm De Nederlandse koning stelt kasteel Het Oude Loo ter beschikking, waar vanaf april ruimte is om zes tot acht Oekraïense gezinnen op te vangen. © BELGAIMAGE

Volledig scherm De Nederlandse koning stelt kasteel Het Oude Loo ter beschikking, waar vanaf april ruimte is om zes tot acht Oekraïense gezinnen op te vangen. © Belga

Volledig scherm De Nederlandse koning stelt kasteel Het Oude Loo ter beschikking, waar vanaf april ruimte is om zes tot acht Oekraïense gezinnen op te vangen. © BELGAIMAGE

In 2006 kwam Het Oude Loo nog in het nieuws omdat het tijdelijk bewoond werd door toenmalig kroonprins Naruhito en kroonprinses Masako van Japan. Ook hun dochter prinses Aiko was mee. Masako had destijds last van mentale problemen en kon in Nederland even ontsnappen aan de druk van het Japanse hof. Maar weldra zullen er dus ook gevluchte Oekraïense gezinnen worden opgevangen.

Het voorbeeld volgen

De Nederlandse royals volgen zo het voorbeeld van onze vorst. Vorige week werd bekend dat koning Filip en koningin Mathilde drie gezinnen onderbrengen in appartementen van de Koninklijke Schenking, de organisatie die staatseigendom ter beschikking stelt aan de koninklijke familie. De gezinnen kunnen naar verwachting vanaf begin april in de woningen.

Vrijdag meldden Britse media dat ook de Britse koninklijke familie kijkt naar het eventueel openstellen van gebouwen voor Oekraïense vluchtelingen. Prins Charles zou ruimtes op zijn landgoed Dumfries House in het Schotse Ayrshire, evenals locaties in zijn hertogdom Cornwall op het oog hebben.

BEKIJK OOK: Koning Filip bezoekt registratiecentrum Oekraïense vluchtelingen

LEES OOK: