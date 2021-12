Nederlandse royals onder vuur na verjaardagsfuif van Amalia: “Dit had anders gemoeten”

Een buitenfeestje voor de achttiende verjaardag van de Nederlandse kroonprinses Amalia is gezien de coronaregels niet ideaal verlopen. “Dit had anders gemoeten", gaf koning Willem-Alexander zelf toe aan premier Mark Rutte. Momenteel geldt bij onze noorderburen een dringend kabinetsadvies om niet meer dan vier personen uit te nodigen. Amalia wilde officieel 21 gasten laten komen, maar volgens De Telegraaf waren er zo'n honderd personen aanwezig.

“Amalia is vorige week 18 jaar geworden, meerderjarig. Een belangrijk moment in haar leven”, stelt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst. “Om de verjaardag te vieren, waren verschillende festiviteiten binnen in huis gepland. Die werden al ruim vóór de verjaardag afgezegd vanwege de coronasituatie. Op het laatste moment werd echter alsnog een verjaardagsfeestje georganiseerd, buiten in het park achter het paleis.”

Nederlandse kroonprinses Amalia werd onlangs 18 jaar, bekijk hier hoe die eerste 18 jaar verliepen:

De fuif vond vorige zaterdag plaats onder twee open overkappingen die tegen een huis in de paleistuin geplaatst waren. Volgens de woordvoerder waren er 21 personen uitgenodigd. Ze zouden wel niet allemaal gekomen zijn. “Alle gasten waren gevaccineerd en hebben ook op voorhand een test afgelegd. Ze hebben ook een gepaste afstand in acht genomen. De familie verkeerde in de overtuiging op een verantwoorde manier met de corona-adviezen om te gaan door buiten af te spreken.”

Volgens een bron van De Telegraaf is dat echter onzin en waren er zo'n 100 personen aanwezig op de openluchtfuif.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander met Amalia. © ANP

21 of 100 aanwezigen, het was in ieder geval tegen de regels. Koning Willem-Alexander liet intussen aan Rutte weten dat het “bij nader inzien niet goed was om dit zo te organiseren in het eigen park”. Het park kan immers beschouwd worden als woonomgeving en dan geldt dus een maximum van vier extra personen. “Ik vind dit een verstandige reactie”, reageert Rutte. Hij benadrukt ook dat de viering van een verjaardag “in het algemeen” tot de persoonlijke levenssfeer behoort.

De koninklijke familie was eerder ook al in opspraak gekomen omdat de coronarichtlijnen niet geëerbiedigd werden. Zo gingen de Oranjes in coronatijd op vakantie naar Griekenland, terwijl toen het dringende kabinetsadvies ‘thuisblijven’ was. De koning bood later zijn excuses aan voor de ophef die ontstaan was.

Prinses Amalia gaf onlangs haar eerste toespraak als troonopvolger en beantwoordde erna enkele persoonlijke vragen van journalisten, bekijk hier hoe dat ging: