Nederlandse royals delen glamoureuze kerstkaart (en Alexia draagt dezelfde jurk als ‘onze’ Eléonore)

De Nederlandse royals wensen iedereen “een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2022", zo is te lezen op de kaart. De wens staat te lezen in het Engels, Spaans, Fries en ook het Papiaments, een taal die wordt gesproken op de eilanden Curaçao, Aruba en Bonaire, die bij Nederland horen. De foto is gemaakt op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag, waar het koninklijk gezin van Nederland woont.

De familie is feestelijk gekleed: Willem-Alexander in smoking, moeder en dochters in stijlvolle jurken. Toch is vooral het kleed van prinses Alexia opvallend: ze is afkomstig van het Parijse merk Maje en werd enkele dagen eerder ook gedragen door prinses Eléonore tijdens het jaarlijkse kerstconcert in de Troonzaal van het Koninklijk Paleis in Brussel, zij het in de blauwe variant. Volgens modeblad Elle gaat de Maje-jurk ondertussen dan ook als zoete broodjes over de toonbank bij de Europese royals.