Nederlandse royals begaan zoveelste blunder met feestje voor Amalia: “Dit krijgt zeker nog een staartje”

Royalty Koning Wil­lem-Alexan­der en gezin “even weer samen thuis” voor feestdagen

De Nederlandse koning Willem-Alexander (54) en koningin Máxima (50) vieren de feestdagen met hun drie dochters in huis. Prinses Alexia (16) - die in Wales studeert - is voor de kerstdagen naar Nederland gekomen, zo is te zien op een foto die zaterdag door het koninklijk huis is gedeeld.

12 december