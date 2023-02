Nederlandse prinses Margarita kondigt scheiding aan na 16 jaar huwelijk

Royalty Nog steeds even sportief: prinses Kate trekt banden van 20 kilogram verder

Catherine, prinses van Wales, heeft zich van haar meest sportieve kant getoond tijdens een bezoekje aan een vriendin. Preet Chandi trok in haar eentje over de Noordpool, ze stapte daarbij bijna 1500 kilometer op 70 dagen tijd. Het was de langste solo-expeditie in de geschiedenis, en Kate was de sponsor.