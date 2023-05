Nederlandse prinses Ariane vervolgt middelbare school na zomer in Italië

Celebrities Andrea Bocelli brengt serenade aan Katy Perry én Nicole Scherzin­ger twijfelt over outfit: achter de schermen van het kronings­con­cert

Een serenade krijgen van iemand is altijd heel speciaal, maar Katy Perry (38) krijgt in de backstage van het kroningsconcert een serenade van niemand minder dan Andrea Bocelli (64). De Italiaanse tenor en de Amerikaanse zangeres mochten optreden voor koning Charles in Windsor. Nicole Scherzinger (44) had voor haar acte de présence een beetje keuzestress. Ze paste verschillende jurken, maar koos uiteindelijk voor een elegant blauw model. In die outfit zong ze het nummer ‘Reflection’ uit de Disneyfilm ‘Mulan’.