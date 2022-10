Nederlandse prinses Amalia kan deur niet uit vanwege bedreigingen: “Dit is heel zwaar voor haar”

Koningin Máxima gaf aan dat Amalia alleen paleis Huis ten Bosch verlaat voor haar studie in Amsterdam. Het emotionele koningspaar bevestigde daarmee dat hun oudste dochter vanwege de bedreigingen niet in haar studentenhuis in het centrum van Amsterdam woont. “Dit heeft grote consequenties voor haar leven”, klonk het. “Dat betekent dat ze niet in Amsterdam loopt en dat ze niet naar buiten kan. Het is heel zwaar voor haar. Voor haar geen studentenleven zoals andere studenten dat hebben. Ik ben heel trots op haar, zoals ze dat allemaal volhoudt.”