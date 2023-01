Nederlandse prinses Amalia danst uitbundig met bewoners van Bonaire na bezoek aan ‘slavenhutjes’

Royalty KIJK. Iraanse ambassa­deur weigert Spaanse koningin Letizia de hand te schudden

De Spaanse koning Felipe (54) en zijn vrouw Letizia (50) hebben donderdag een nieuwjaarsreceptie gehouden in het Koninklijk Paleis van Madrid. Ze hebben er heel wat buitenlandse diplomaten en vertegenwoordigers van in Spanje gevestigde internationale organisaties ontvangen. Maar toen de ambassadeur van Iran het vorstenpaar begroette, schudde hij alleen de hand van koning Felipe. Het was ook niet de eerste keer, al heeft dat niets met de Spaanse koningin te maken: “Er zijn hier culturele etiquetteregels aan het werk. Dit is geen publieke afkeuring, maar de naleving van de Iraanse norm”, zegt de Britse lichaamstaalexpert Judi James. “Binnen de Iraanse cultuur schudden mannen en vrouwen elkaar geen hand, tenzij de vrouw eerst haar hand uitsteekt en de man bereid is het gebaar te beantwoorden.”

